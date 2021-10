Cowboy Bebop, ecco il primo teaser trailer del live-action Netflix (Di martedì 19 ottobre 2021) Netflix ha rilasciato online il primo teaser trailer del live-action di Cowboy Bebop, che approderà sulla piattaforma streaming il 19 novembre. Spike Spiegel, Faye Valentine e Jet Black, interpretati rispettivamente da John Cho, Daniella Pineda e Mustafa Shakir, sono i protagonisti della serie composta da 10 episodi, che avrà una colonna sonora composta ancora una volta da Yoko Kanno, storico ideatore dell’iconica colonna sonora dell’anime cult. Il resto del cast include anche Alex Hassell che farà Vicious ed Elena Satine che sarà Julia. Cowboy Bebop racconterà la storia di Spike Spiegel, il cacciatore di taglie alla guida di un gruppo di ribelli ed emarginati con cui attraversa il sistema solare. Gli showrunner ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)ha rilasciato online ildeldi, che approderà sulla piattaforma streaming il 19 novembre. Spike Spiegel, Faye Valentine e Jet Black, interpretati rispettivamente da John Cho, Daniella Pineda e Mustafa Shakir, sono i protagonisti della serie composta da 10 episodi, che avrà una colonna sonora composta ancora una volta da Yoko Kanno, storico ideatore dell’iconica colonna sonora dell’anime cult. Il resto del cast include anche Alex Hassell che farà Vicious ed Elena Satine che sarà Julia.racconterà la storia di Spike Spiegel, il cacciatore di taglie alla guida di un gruppo di ribelli ed emarginati con cui attraversa il sistema solare. Gli showrunner ...

