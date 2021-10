Covid, ultime news. Bollettino: 2.697 casi e 70 decessi. Tasso di positività 0,4%. LIVE (Di martedì 19 ottobre 2021) Processati 662.000 tamponi: è record. Scendono le terapie intensive (-3) e i ricoveri ordinari (-5). L'obiettivo del governo è raggiungere almeno il 90% di vaccinati: solo così, spiega il generale Figliuolo, si potranno allentare le misure. Il ministro Lamorgese dopo l'assalto alla Cgil: "Nessuna oscura finalità politica della polizia" Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Processati 662.000 tamponi: è record. Scendono le terapie intensive (-3) e i ricoveri ordinari (-5). L'obiettivo del governo è raggiungere almeno il 90% di vaccinati: solo così, spiega il generale Figliuolo, si potranno allentare le misure. Il ministro Lamorgese dopo l'assalto alla Cgil: "Nessuna oscura finalità politica della polizia"

TizianaFerrario : Altri 1015 morti nelle ultime 24 ore in #Russia #Covid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.697 i positivi e 70 le vittime nelle ultime 24 ore. Record di tamponi effettuati. Il tasso di p… - sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - CamillaGalante : RT @GiovaQuez: In Russia nelle ultime 24 ore 33.740 nuovi contagi e 1.015 decessi. Solo il 35,6% della popolazione ha ricevuto una dose di… - Smargiasso1975_ : RT @lando_barberio: @Roby86341796 In Romania 18.863 nuovi casi e 574 morti per Covid nelle ultime 24 ore. Solo il 29,4% della popolazione h… -