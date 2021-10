Covid | quanto avremmo risparmiato con le cure precoci

(Di martedì 19 ottobre 2021) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan L’istituto Mario Negri nel suo ultimo studio (vedi qui), tramite un algoritmo valuta l’abbattimento dei costi della sanità pubblica in seguito all’utilizzo delleadottabili per contrastare la malattia-19. Lo studio ha valutato i risultati in 108 pazienti consenzienti con i primi sintomi da-19, completamente gestiti a casa dai loro medici di famiglia nel periodo gennaio 2021/maggio 2021 e in altri 108 pazienti di età, sesso, e pazienti abbinati a comorbidità a cui sono stati dati altri programmi terapeutici. I risultati dello studio Solamente 1 paziente (0,9%) nella coorte “raccomandata” e 12 (11,1%) nella coorte “controllo” sono stati ricoverati in ospedale. L’algoritmo proposto ha ridotto, dell’85%, la durata cumulativa delle degenze ospedaliere (da 141 a 19 ...

RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - lucasofri : La crisi nella gestione dei pronto soccorso nel Regno Unito sembra avere ragioni molto meno legate a un aggravament… - antoguerrera : Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK… - ConteAlmaviva : RT @VitoLops: Esempio scolastico di quanto può essere rischioso investire, senza un piano di money management, in titoli il cui andamento è… - Luisa07089301 : RT @RobertoBurioni: Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo ci ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quanto

La Repubblica

Nel bollettino regionale che riportarilevato nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono ... Scendono a 17 i posti lettooccupati negli ospedali trentini, di cui sempre 2 in rianimazione. ...Quello dell'alta partecipazione alla campagna anti -è un dato ancor più significativo in ... Attenzione a non abbassare la guardia consci dista accadendo nel Regno Unito, in Russia e nei ...L’epidemiologa Stefania Salmaso a Fanpage.it su contagi ed effetto rientro a scuola: “Non aumenta la curva generale perché la stragrande ...Nuovi casi stabili ma ricoveri in aumento (siapure leggermente) dopo diversi giorni di calo. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 19 ottobre diffuso dal ministero della Salute. In Sicilia nelle ...