Covid, Oxford studia vaccino per variante Delta (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli scienziati dell’università di Oxford che hanno sviluppato il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca sarebbero ora al lavoro su una versione nuova e modificata ad hoc per colpire la variante Delta di Sars-CoV-2. E’ quanto riferisce ‘The Independent’. Secondo il quotidiano britannico, sarebbero state avviate le attività sull’aggiornamento del vaccino originale. A lavorarci sarebbe il team di ‘Dame’ Sarah Gilbert (la co-creatrice del vaccino è stata insignita di questo titolo) nell’ateneo britannico. Una fonte ha detto alla testata che il nuovo vaccino è stato progettato con l’obiettivo di “avere qualcosa sullo scaffale pronto a crescere, se necessario”. In questi giorni i casi di variante Delta sono di nuovo ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli scienziati dell’università diche hanno sviluppato ilanti-prodotto da AstraZeneca sarebbero ora al lavoro su una versione nuova e modificata ad hoc per colpire ladi Sars-CoV-2. E’ quanto riferisce ‘The Independent’. Secondo il quotidiano britannico, sarebbero state avviate le attività sull’aggiornamento deloriginale. A lavorarci sarebbe il team di ‘Dame’ Sarah Gilbert (la co-creatrice delè stata insignita di questo titolo) nell’ateneo britannico. Una fonte ha detto alla testata che il nuovoè stato progettato con l’obiettivo di “avere qualcosa sullo scaffale pronto a crescere, se necessario”. In questi giorni i casi disono di nuovo ...

