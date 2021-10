Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, martedì 19 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia e sul Green pass. Sono oltre un milione le certificazioni verdi scaricate nelle ultime 24 ore: per l’esattezza 1.049.384, secondo il report aggiornato del governo. In particolare, 914mila sono stati scaricati dopo aver fatto i tamponi e 130mila in seguito a vaccinazioni. I dati delle regioni Sono 150 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, martedì 192021, numeri e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini ine sul Green pass. Sono oltre un milione le certificazioni verdi scaricate nelle ultime 24 ore: per l’esattezza 1.049.384, secondo il report aggiornato del governo. In particolare, 914mila sono stati scaricati dopo aver fatto i tamponi e 130mila in seguito a vaccinazioni. I dati delleSono 150 i ...

