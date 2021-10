Covid oggi Italia, 2.697 contagi e 70 morti: bollettino 19 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono 2.697 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 662.000 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva per Covid. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno. LOMBARDIA – Sono 412 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono 2.697 ida coronavirus in, 192021, secondo i datiregione per regione deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70. I nuovi casi sono stati individuati su 662.000 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva per. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno. LOMBARDIA – Sono 412 ida coronavirus in Lombardia, 192021, secondo i datideldella regione. ...

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà… - WRicciardi : USA nel 1919, con l'influenza spagnola 675.000 morti su un totale di 75 milioni nel mondo, oggi con il COVID più d… - lagenda70889069 : Covid in Piemonte, dalla Regione i dati di oggi 19 ottobre #CovidinPiemonte #dallaRegioneidatidioggi19ottobre… - Pablecito80 : RT @gavinjones10: 45 morti COVID oggi in GB, dove pare tutto va malissimo, 44 in Italia, dove pare tutto va benissimo. ?? -