Covid oggi Italia, 2.697 contagi e 70 morti: bollettino 19 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono 2.697 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 662.000 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. LOMBARDIA – Sono 412 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti, che portano a 34.126 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 146.018, mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,2%. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva: sono 53 ...

