Covid oggi Emilia Romagna | 161 contagi e 5 morti | bollettino 19 ottobre

Sono 161 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 ottobre 2021 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.055 tamponi molecolari e 21.630 tamponi rapidi con un tasso di positività dello 0,45%. Da ieri i guariti sono stati 766. Da inizio pandemia i decessi sono stati 13.538 nella Regione. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29, 3 in meno rispetto a ieri, 303 quelli negli altri reparti Covid, uno in più.

