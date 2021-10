Covid | oggi 2 697 casi e 70 morti | il bollettino del 19 ottobre 2021

(Di martedì 19 ottobre 2021)ITALIA, ILDI19, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 2.697 Decessi: 70 Tamponi effettuati: 662.000 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 0,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 74.546totali: 4.722.188 Decessi: 131.655 Guariti: 4.515.987 In Italia, martedì 19, sono stati registrati 2.697 nuovidi-19 e 70 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 1.597 nuovi contagi e 44. I dati sui nuovi contagi si basano su 662.000 tamponi effettuati, mai così tanti dall’inizio della pandemia, a fronte dei 219.878 di ieri: il ...

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà… - WRicciardi : USA nel 1919, con l'influenza spagnola 675.000 morti su un totale di 75 milioni nel mondo, oggi con il COVID più d… - CorriereUmbria : Covid, cresce il numero di morti e cala il tasso di positività: i dati di oggi #covid #pandemia #bollettino… - TerrinoniL : Covid oggi Lazio, 326 contagi e 10 morti. A Roma 124 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

+++in Italia, il bollettino dimartedì 19 ottobre 2021: 2.697 nuovi casi e 70 decessi. Il numero dei tamponi eseguiti è di 662mila. La positività è allo 0,4%+++ news in aggiornamentoSpagna La Spagna registra un lieve aumento dell'incidenza dei contagi disu 14 giorni:è di 42,51 casi ogni 100.000 abitanti, mentre venerdì era di 40,85 casi, secondo gli ultimi due ...Coronavirus 19 ottobre: diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5, totale 283), sale di un'unità quello nelle terapie intensive (53). Record di tamponi ("merito" dell'obbligo di Green Pass), 146.018, ...un libro sull’impatto del Covid-19 e un testo sulla centralità del volontariato giovanile Milano, 19 ottobre 2021 – Il libro di Esther Duflò (Nobel per l’economia nel 2019) “Lottare contro la povertà” ...