Covid, le news. Green Pass, Figliuolo: "Trend vaccino verso 90% in 30 giorni" LIVE (Di martedì 19 ottobre 2021) Per il commissario all'emergenza la possibilità di allentare le misure come il Green Pass si presenterà solo quando verrà raggiunto il 90% della popolazione vaccinata. Nell'ultimo bollettino sono 1.597 i casi e 44 i morti. Tasso positività 0,7%. Dopo lo sgombero di ieri, prosegue al Porto vecchio la protesta a Trieste. Bloccati decine di camion. Mattarella: violenza che addolora. Oggi Lamorgese in Parlamento sui fatti di Roma Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Per il commissario all'emergenza la possibilità di allentare le misure come ilsi presenterà solo quando verrà raggiunto il 90% della popolazione vaccinata. Nell'ultimo bollettino sono 1.597 i casi e 44 i morti. Tasso positività 0,7%. Dopo lo sgombero di ieri, prosegue al Porto vecchio la protesta a Trieste. Bloccati decine di camion. Mattarella: violenza che addolora. Oggi Lamorgese in Parlamento sui fatti di Roma

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - lucasofri : La crisi nella gestione dei pronto soccorso nel Regno Unito sembra avere ragioni molto meno legate a un aggravament… - repubblica : Inchiesta mascherine: l'ex commissario all'emergenza Covid Arcuri indagato per peculato, abuso d'ufficio e corruzio… - GiovanniCapizz8 : RT @DebbyGiovanati: Una campagna feroce contro la #Lombardia in uno dei momenti peggiori della #pandemia Oggi è arrivata l'archiviazione.… - viralvideovlogs : RT @paoloigna1: I problemi del passaporto vaccinale in #Giappone #covid19 -