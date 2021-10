Covid: India, 13.050 casi, cifra più bassa da 231 giorni (Di martedì 19 ottobre 2021) L'India ha contato oggi 13.050 nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore, il dato più basso da 231 giorni: lo fa sapere in un comunicato il ministero alla Salute di Delhi. Anche il numero ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) L'ha contato oggi 13.050 nuovidi19 registrati nelle ultime 24 ore, il dato più basso da 231: lo fa sapere in un comunicato il ministero alla Salute di Delhi. Anche il numero ...

