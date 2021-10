Covid, in Russia nuovo record negativo: 1.015 morti in 24 ore | Austria, ipotesi Green pass al lavoro ma con i test gratis (Di martedì 19 ottobre 2021) La pandemia da coronavirus continua a segnare dati molto preoccupanti in diversi Paesi. Non solo la Gran Bretagna. Numeri altissimi anche in Russia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) La pandemia da coronavirus continua a segnare dati molto preoccupanti in diversi Paesi. Non solo la Gran Bretagna. Numeri altissimi anche in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: record di morti in Russia, piu' di mille in un giorno - TizianaFerrario : Altri 1015 morti nelle ultime 24 ore in #Russia #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, la Russia verso nuove restrizioni contro picco dei contagi #russia - fb_antifa : @bambinaviviata @ve_mauro @RSardonico Intanto la Cina principale partner economico degli americani mette gli Usa ne… - Ducabiancon : RT @TizianaFerrario: Altri 1015 morti nelle ultime 24 ore in #Russia #Covid -