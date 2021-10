Covid in Lombardia | il bollettino di oggi 19 ottobre | 412 nuovi casi | in aumento i ricoveri in terapia intensiva

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positi… - AleRepossi : #Covid19: sono 16 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - infomobilitaMi : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positivi (0,… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Covid, 412 nuovi casi in Lombardia: a Bergamo sono 41 - SkyTG24 : Covid Lombardia, il bollettino: 412 casi su 146.018 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Sono 412 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore, mentre sono 7 i decessi che portano a 34.126 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 146.L'isola è al quarto posto per contagi giornalieri, al primo c'è lacon 412 casi, al secondo il Lazio con 326 e al terzo il Veneto con 294 casi. . Gli attuali positivi sono 6.847 con una ...Nella nostra provincia sono stati 19 i nuovi positivi, rispetto ai 18 del savonese, i 15 di Genova e i 14 di Spezia. Calano leggermente i ricoverati nell'imperiese ma, purtroppo, si registra una terap ...Oggi si registrano 2.697 nuovi casi in #Italia e 70 morti, oltre 660mila #tamponi effettuatiSono 2.697 i nuovi casi Covid in Italia nelle 24 ore, rispetto ai 1.597 di ieri e soprattutto i 2.494 di mar ...