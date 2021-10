Covid, in Campania forte calo del tasso di incidenza: 4 morti (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala drasticamente in Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall’1,53% allo 0,69% con un elevato numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell’Unità di crisi, sono 206 su 29.445 test. I decessi sono 3 nelle ultime 48 ore più 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri, per un totale di 4 persone scomparse. I ricoveri in terapia intensiva sono stabili (17), calano quelli in degenza, 180 (meno 5). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 206 Test: 29.445 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 Posti letto di degenza disponibili: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala drasticamente inildiper ilche passa dall’1,53% allo 0,69% con un elevato numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell’Unità di crisi, sono 206 su 29.445 test. I decessi sono 3 nelle ultime 48 ore più 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri, per un totale di 4 persone scomparse. I ricoveri in terapia intensiva sono stabili (17), calano quelli in degenza, 180 (meno 5). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 206 Test: 29.445 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 Posti letto di degenza disponibili: ...

