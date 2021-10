Covid, Gorno Tempini (Cdp): “Ora al lavoro per crescita equa e sostenibile” (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la pandemia “ora che le prospettive macroeconomiche globali tornano finalmente a essere positive, con la maggior parte dei paesi destinata a raggiungere i livelli di Pil pre-Covid-19 nel 2022, vi è la necessità di gettare le fondamenta di una crescita più equilibrata, equa e sostenibile”. A sottolinearlo il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento di apertura a ‘Finance in common’ il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo giunto alla seconda edizione ospitata dalla stessa Cassa depositi e prestiti. “La pandemia di Covid-19 e la conseguente crisi socio-economica – ha premesso – hanno prodotto impatti profondi e duraturi a livello mondiale, amplificando le vulnerabilità e le disuguaglianze ed evidenziando l’urgente necessità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la pandemia “ora che le prospettive macroeconomiche globali tornano finalmente a essere positive, con la maggior parte dei paesi destinata a raggiungere i livelli di Pil pre--19 nel 2022, vi è la necessità di gettare le fondamenta di unapiù equilibrata,”. A sottolinearlo il presidente di Cdp, Giovanni, nel suo intervento di apertura a ‘Finance in common’ il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo giunto alla seconda edizione ospitata dalla stessa Cassa depositi e prestiti. “La pandemia di-19 e la conseguente crisi socio-economica – ha premesso – hanno prodotto impatti profondi e duraturi a livello mondiale, amplificando le vulnerabilità e le disuguaglianze ed evidenziando l’urgente necessità di ...

