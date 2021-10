Covid Gb, 223 morti oggi: mai così tanti da marzo (Di martedì 19 ottobre 2021) La Gran Bretagna registra 223 morti per Covid nelle ultime 24 ore: il dato del bollettino di oggi è il record dal 9 marzo. I nuovi contagi sono invece 43.738, un numero inferiore al bollettino di ieri che riportava 49.156 nuovi casi positivi. I decessi riportati oggi portano ad un totale di 911 morti in sette giorni, con una crescita del 15% rispetto ai sette giorni precedenti, nota il Guardian. Il numero dei nuovi casi rimane abbondantemente superiore alle 40mila unità. Questo trende rischia di appesantire il sistema sanitario: diventa concreta la prospettiva di aspettare ore per un’ambulanza anche per un infarto. Queste inverno attese fino a sei ore saranno “la normalità “, ha avvertito Richard Webber, portavoce del Collegio dei paramedici, intervistato dall’agenzia stampa ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) La Gran Bretagna registra 223pernelle ultime 24 ore: il dato del bollettino diè il record dal 9. I nuovi contagi sono invece 43.738, un numero inferiore al bollettino di ieri che riportava 49.156 nuovi casi positivi. I decessi riportatiportano ad un totale di 911in sette giorni, con una crescita del 15% rispetto ai sette giorni precedenti, nota il Guardian. Il numero dei nuovi casi rimane abbondantemente superiore alle 40mila unità. Questo trende rischia di appesantire il sistema sanitario: diventa concreta la prospettiva di aspettare ore per un’ambulanza anche per un infarto. Queste inverno attese fino a sei ore saranno “la normalità “, ha avvertito Richard Webber, portavoce del Collegio dei paramedici, intervistato dall’agenzia stampa ...

