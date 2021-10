Covid, congedi parentali fino al 31 dicembre. Bonetti: 'Fino a tre mesi anche per i papà' (Di martedì 19 ottobre 2021) congedi parentali Covid estesi Fino al 31 dicembre 2021. È quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra del 2022, che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021)estesial 312021. È quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra del 2022, che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio ...

Advertising

Oli_oleaster : RT @Adnkronos: #Covid, torna il #congedoparentale: ecco per chi e quando. - Adnkronos : #Covid, torna il #congedoparentale: ecco per chi e quando. - QdSit : Congedi parentali Covid estesi fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede, ricorda - fisco24_info : Covid, congedi parentali estesi fino al 31 dicembre: Per i genitori con figli minori di anni 14 malati, in quarante… - lifestyleblogit : Covid, congedi parentali estesi fino al 31 dicembre - -