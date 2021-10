Covid | congedi parentali estesi fino al 31 dicembre

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021)al 312021. Lo prevede, ricorda Studiocataldi.it, il decreto fiscale collegato alla manovra del 2022 che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata: – del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; – dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; – della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto. I genitori di figli disabili, senza limiti di età di questi ultimi, riconosciuti tali in ...