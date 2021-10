Covid: Altroconsumo, italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Gli italiani promuovono le farmacie per il loro ruolo nella pandemia e chiedono ancora più servizi. Lo conferma un'inchiesta di Altroconsumo, interpellando più di 1.500 connazionali sul loro rapporto con la farmacia, nel periodo marzo-aprile 2021, quindi durante la terza ondata epidemica. In epoca Covid, dunque, le farmacie restano un punto di riferimento importante per i cittadini, anche grazie alla loro presenza capillare sul territorio e a una politica che le vede sempre più coinvolte nella lotta al Covid: dai tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato disponibili in molte farmacie, fino al vaccino in un numero sempre più ampio di Regioni. Fare il vaccino dal farmacista di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Glileper il loro ruolo nella pandemia eancora più. Lo conferma un'inchiesta di, interpellando più di 1.500 connazionali sul loro rapporto con la farmacia, nel periodo marzo-aprile 2021, quindi durante la terza ondata epidemica. In epoca, dunque, lerestano un punto di riferimento importante per i cittadini, anche grazie alla loro presenza capillare sul territorio e a una politica che le vede sempre più coinvolte nella lotta al: dai tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato disponibili in molte, fino al vaccino in un numero sempre più ampio di Regioni. Fare il vaccino dal farmacista di ...

