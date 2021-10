Advertising

lifestyleblogit : Covid, Altroconsumo: 'Italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi' - - lifestyleblogit : Covid, Altroconsumo: 'Italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi' - - italiaserait : Covid, Altroconsumo: “Italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi” - TV7Benevento : Covid, Altroconsumo: 'Italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi'... - fisco24_info : Covid, Altroconsumo: 'Italiani promuovono farmacie e chiedono ulteriori servizi': Inchiesta su 1.500 connazionali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Altroconsumo

Adnkronos

...un'inchiesta di, interpellando più di 1.500 connazionali sul loro rapporto con la farmacia, nel periodo marzo - aprile 2021, quindi durante la terza ondata epidemica. In epoca, ...è già scesa in campo ed ora siamo contenti di vedere che le misure della Toolbox ... Questi rincari arrivano sulla scia della crisi- 19 che ha accentuato le condizioni di difficoltà ...Gli italiani promuovono le farmacie per il loro ruolo nella pandemia e chiedono ancora più servizi. Lo conferma un’inchiesta di Altroconsumo, interpellando più di 1.500 connazionali sul loro rapporto ...Elena Pepito del Conad delle Bassette: "Tutto è cambiato dopo il primo lockdown, ora più acquisti di beni di prima necessità" ...