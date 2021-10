Covid | ad oggi 1 340 medici sospesi per non essersi vaccinati

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ad1340 in Italia ie gli odontoiatriper nonancora. Dall’inizio, le sospensioni sono state 1750, ma 410 sanitari hanno comunicato die le loro sospensioni sono state così revocate. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). Sinora 66 Ordini su 106 hanno comunicato il dato alla Fnomceo, che conta 460mila iscritti agli Albi trae odontoiatri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - culturalibera76 : RT @OmceoIsernia: I dati su contagi e ricoveri parlano chiaro: le vaccinazioni stanno avendo la meglio sul Covid. È sempre stato così. Un e… - FNOMCeO : RT @OmceoIsernia: I dati su contagi e ricoveri parlano chiaro: le vaccinazioni stanno avendo la meglio sul Covid. È sempre stato così. Un e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

73/2021, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto- 19 per gli esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita ...Le scelte in ambito vaccinale approfondimentoin Italia e nel mondo: le notizie di19 ottobre Per raggiungere questi obiettivi, ha spiegato ancora De Blasio nell'intervista integrale che ...Il campione serbo contro la decisione di Melbourne di proporre il vaccino obbligatorio: “Troppe persone oggi si concedono la libertà di chiedere cose e condannare una persona. E i media speculano” ...Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la decisione dell'Agenzia del farmaco sudafricana di rifiutare ...