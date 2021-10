Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positi… - webecodibergamo : Covid, 412 nuovi casi in Lombardia: a Bergamo sono 41 - AnsaLombardia : Covid: 412 nuovi casi in Lombardia, rapporto allo 0,2%. Calano ricoveri nei reparti, 7 i decessi | #ANSA - Omar59417381 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positivi (0,… - MilanoSpia : Covid, in Lombardia 412 nuovi casi e 7 decessi. Milano città: +52 contagi -

Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo ... Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione Lombardia 889.321: +casi (ieri +112), morti +7 ...... a fronte di 146.018 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono(0,2 per cento). Diminuiscono di 5 i ricoveri nei reparti, mentre aumentano di 1 quelli nelle terapie intensive. I nuovi ...La provincia più colpita è quella di Milano, dove i contagiati odierni di Covid sono 131, di cui 52 a Milano città. Sono 412 i nuovi casi di coronavirus registrati martedì 19 ottobre in Lombardia, su ...Sono 264 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 19.282 tamponi processati in Sicilia. Ieri erano 260. L’incidenza scende all’ 1,4% ieri era al 2,4%. L’isola è al ...