Covid | 412 nuovi casi in Lombardia | a Bergamo sono 41 Fontana | «Completate l’88% delle vaccinazioni»

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positi… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-5). A fronte di 146.018 tamponi effettuati, sono 412 i nuovi positivi (0,… - infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino: 412 casi. A Milano contagi a quota 131. DIRETTA - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino del 19 ottobre 2021: 412 contagi e 7 morti, oltre 146mila tamponi - infoitinterno : Covid oggi Lombardia, 412 contagi e 7 morti: bollettino 19 ottobre -

AGI - Sono 2.697 i nuovi casinelle 24 ore in Italia , rispetto ai 1.597 precedenti e soprattutto i 2.494 di martedì scorso. ... La regione con più casi odierni è la Lombardia (+) , seguita da ...Sul fronte delle regioni, la prima per numeri di nuovi positivi è la Lombardia (), seguita da Lazio (326) e Veneto (294). .In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 146.018. I nuovi positivi sono 412, il rapporto è pari allo 0,2% sul totale dei tamponi .... Si tratta in sostanza degli interventi delle ambu ...Sono 2.697 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono 662.000 e il tasso di positività è pari allo 0,4 per cento, mentre ieri era allo 0,7 per cento. I decessi sono ...