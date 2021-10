Covid, 223 morti in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore: mai così tanti da marzo. E spunta nuova mutazione del virus (Di martedì 19 ottobre 2021) Meno contagi, ma boom di decessi per il Covid in Gran Bretagna : 911 in sette giorni. E spunta la mutazione della variante Delta del coronavirus. Una sotto - variante che il governo britannico sta '... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Meno contagi, ma boom di decessi per ilin: 911 in sette giorni. Eladella variante Delta del corona. Una sotto - variante che il governo britannico sta '...

