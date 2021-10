Covid | 2 697 nuovi casi nelle ultime 24 ore 70 vittime

Advertising

quotidianolazio : Covid, 2.697 nuovi casi e 70 decessi: si abbassa il tasso di positività - - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.697 i positivi e 70 le vittime nelle ultime 24 ore. Record di tamponi effettuati. Il tasso di p… - blogLinkes : Covid: 2.697 positivi, 70 le vittime. Record di tamponi effettuati - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +2.697 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +70 #morti, +4.442 #guariti. #Tamponi: 66… - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 2.697 nuovi casi e 70 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 697

Numeriregione per regione, i dati del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 2.i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2021, secondo i datiregione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 70 morti. I ...+++in Italia, il bollettino di oggi martedì 19 ottobre 2021: 2.nuovi casi e 70 decessi. Il numero dei tamponi eseguiti è di 662mila. La positività è allo 0,4%+++ news in aggiornamentoNuovo record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 662mila secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano sta ...Sono 2.697 i positivi al Coronavirus di oggi in Italia, con 70 decessi (totale da inizio pandemia di 131.655) e 4.442 guariti (totale 4.515.987).