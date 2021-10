Covid-19 in Russia: 33mila 740 nuovi casi e 1.051 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Covid-19 continua a colpire duramente la Russia. Dall’inizio della Pandemia sono stati registrati nel Paese dei dati record, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali russe: 33mila 740 muovi casi e 1.015 morti nelle ultime 24 ore. Ancora troppi casi registrati anche in Ucraina e in Gran Bretagna e un lieve aumento in Francia. La notizia arriva dall’Ansa. Covid-19 in Russia: il paese raggiunge gli 8.060.752 casi dall’inizio della pandemia La Russia, dove vivono 146 milioni di persone, registra un nuovo picco dall’inizio della pandemia da Covid-19: 33mila 740 nuovi casi e 1.015 decessi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il-19 continua a colpire duramente la. Dall’inizio della Pandemia sono stati registrati nel Paese dei dati record, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali russe:740 muovie 1.01524 ore. Ancora troppiregistrati anche in Ucraina e in Gran Bretagna e un lieve aumento in Francia. La notizia arriva dall’Ansa.-19 in: il paese raggiunge gli 8.060.752dall’inizio della pandemia La, dove vivono 146 milioni di persone, registra un nuovo picco dall’inizio della pandemia da-19:740e 1.015 decessi ...

