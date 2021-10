Covid-19, il bollettino aggiornato sui ricoveri al San Pio (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono cinque i pazienti ricoverati presso il reparto Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Il dato è invariato rispetto alla giornata di ieri e riguarda quattro residenti nella provincia di Benevento e un degente proveniente da altre province. Non si registrano dunque né nuovi decessi né nuove dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono cinque i pazienti ricoverati presso il repartodell’ospedale San Pio di Benevento. Il dato è invariato rispetto alla giornata di ieri e riguarda quattro residenti nella provincia di Benevento e un degente proveniente da altre province. Non si registrano dunque né nuovi decessi né nuove dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

