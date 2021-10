Così le ambiguità su Draghi hanno condannato il centrodestra. Parla Masia (Di martedì 19 ottobre 2021) Il responso delle urne non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni: vince il centrosinistra, ma soprattutto si registra la débacle, netta, del centrodestra. Sconfitto per 5-0 nelle grandi città e vincente sul filo di lana solo a Trieste. Un risultato che nell'analisi di Fabrizio Masia, amministratore della società di ricerca e sondaggi Emg Different, si deve a un mix di fattori, che hanno intrecciato la politica nazionale, quella locale e le dinamiche interne allo stesso centrodestra, fino ad esplodere nelle urne: “I principali partiti sono sostanzialmente su tre posizioni diverse rispetto al governo. Fratelli d'Italia è all'opposizione, la Lega sostiene Draghi ma con alcune posizioni che tendono ad andare oltre il confine della maggioranza. E poi Forza Italia che è una forza ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il responso delle urne non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni: vince il centrosinistra, ma soprattutto si registra la débacle, netta, del. Sconfitto per 5-0 nelle grandi città e vincente sul filo di lana solo a Trieste. Un risultato che nell'analisi di Fabrizio, amministratore della società di ricerca e sondaggi Emg Different, si deve a un mix di fattori, cheintrecciato la politica nazionale, quella locale e le dinamiche interne allo stesso, fino ad esplodere nelle urne: “I principali partiti sono sostanzialmente su tre posizioni diverse rispetto al governo. Fratelli d'Italia è all'opposizione, la Lega sostienema con alcune posizioni che tendono ad andare oltre il confine della maggioranza. E poi Forza Italia che è una forza ...

