Coronavirus | oggi in Italia scende ancora il tasso di positività

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sono 2.697 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.597. Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale...

CAMPANIA - Sono 206 i nuovi contagi da19 ottobre in Campania, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti, 3 dei quali ...Commenta per primo Secondo i l bollettino didel Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 2.697 nuovi casi di positività al. I decessi sono stati 70. Nuovo record di tamponi, 662mila, con il tasso ...La Cina incassa una brutta battuta d'arresto nel terzo trimestre, peggiore delle attese: il Pil e' cresciuto di 'appena' il 4,9% annuo e lo ...