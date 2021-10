Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 ottobre: 2.697 nuovi casi, i morti sono 70 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 2.697 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.597. Aumentano i tamponi effettuati, che raggiungono una cifra record: 662.000, contro i 219.878 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,4% (ieri era allo 0,7%). sono 70 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 412, poi il ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle ultime 24 orestati 2.697 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 1.597. Aumentano i tamponi effettuati, che raggiungono una cifra record: 662.000, contro i 219.878 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,4% (ieri era allo 0,7%).70 i(compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 412, poi il ...

