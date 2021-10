Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 19 ottobre

Advertising

teleischia : CORONAVIRUS CAMPANIA. 206 NUOVI CONTAGI E 3 DECESSI - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 19 ottobre 2021: 206 nuovi contagi e 4 decessi - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA IL TASSO DI POSITIVITA’ CALA ALLO 0,69% Cala drasticamente in Campania il tasso di inciden… - Torrechannelit : Campania – Coronavirus: 206 nuovi contagi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 206 positivi su 29.445 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 1 dece… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 206 positivi ale 4 decessi, di cui 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi ...Covid 19 - Bollettino. Arrivano aggiornamenti dalla Regioneriguardo i dati di oggi da. Bollettinooggi Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 206 Test: 29.445 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma ...Cala drasticamente in Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall'1,53% allo 0,69% con un elevato numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell'Unità di crisi, sono 206 su 29.4 ...La CISL FP IrpiniaSannio questa mattina in presidio a Napoli, unitamente alla federazione regionale della CISL Campania per la protesta indetta presso palazzo S. Lucia sede della Regione Campania – fa ...