Convocati Juventus per lo Zenit: out Dybala, un rientro importante tra i bianconeri (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro lo Zenit La Juventus ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro lo Zenit. Si rivede Matthijs de Ligt, out Paulo Dybala e Adrien Rabiot per Covid. L’elenco completo: I Convocati per la trasferta a San Pietroburgo#ZenitJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/xw7YgY7lOO— JuventusFC (@Juventusfc) October 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Laha diramato la lista deiper il match di Champions League contro loLaha diramato la lista deiper il match di Champions League contro lo. Si rivede Matthijs de Ligt, out Pauloe Adrien Rabiot per Covid. L’elenco completo: Iper la trasferta a San Pietroburgo#Juve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/xw7YgY7lOO—FC (@fc) October 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

