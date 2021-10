Convocati Atalanta per il Manchester United: cinque assenti (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Atalanta ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro il Manchester United L’Atalanta ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro il Manchester United. assenti Toloi, Djimsiti, Hateboer, Pessina e Gosens. L’elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Maehle, Palomino, Pezzella, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskiy, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro ilL’ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro ilToloi, Djimsiti, Hateboer, Pessina e Gosens. L’elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Maehle, Palomino, Pezzella, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskiy, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

