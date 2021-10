Controlli, ristoranti sanzionati per mancato rispetto norme igieniche (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Da ieri sera e fino a tarda notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Nas e del Gruppo di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati nello storico quartiere di Trastevere, fulcro della movida capitolina. I Carabinieri, nel corso dei Controlli, hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 48 veicoli. Accertamenti anche nelle attività commerciali. I titolari di due ristoranti sono stati sanzionati, per complessivi 2.000 euro, per carenze igieniche riscontrate nei locali cucina. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Da ieri sera e fino a tarda notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Nas e del Gruppo di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati nello storico quartiere di Trastevere, fulcro della movida capitolina. I Carabinieri, nel corso dei, hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 48 veicoli. Accertamenti anche nelle attività commerciali. I titolari di duesono stati, per complessivi 2.000 euro, per carenzeriscontrate nei locali cucina. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

