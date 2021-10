Contributo a fondo perduto: modello e istruzioni per richiederlo fino al 13 dicembre (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 14 ottobre 2021, fino al prossimo 13 dicembre 2021, è possibile inviare le domande per fruire del Contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis alternativo” (art. 1, co. da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi. Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 14 ottobre 2021,al prossimo 132021, è possibile inviare le domande per fruire del“Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del“Sostegni-bis alternativo” (art. 1, co. da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato ildi domanda, con le relative, per richiedere i contributi. Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero ...

zazoomblog : Contributo a fondo perduto: modello e istruzioni per richiederlo fino al 13 dicembre - #Contributo #fondo #perduto… - infoiteconomia : Decreto Sostegni e Sostegni Bis: c'è tempo fino al 13 dicembre per le domande del contributo a fondo perduto - DottGallesi : EMILIA ROMAGNA, sostegno al settore vitivinicolo: contributo 40% per impianti enologici di trasformazione e/o comme… - gc_cerasoli : RT @Artisti7607: MANCANO 10 GIORNI per la presentazione domande #SIAE per contributo fondo #AIE, Decreto Ministero della Cultura del 13 ago… - TUintermediari : Fondo di garanzia brokers: il contributo 2021 va versato entro il prossimo 31 ottobre -