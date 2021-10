Consiglio europeo: si parla di energia, digitale e migranti nella seduta del 21-22 ottaobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo anticipa il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a margine del Consiglio Affari generali Ue, a Lussemburgo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo anticipa il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a margine delAffari generali Ue, a Lussemburgo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ItalyinEU : In corso il Consiglio Affari Generali a ????. Presente per l'???? il sottosegretario @amendolaenzo. In agenda: ?? Cons… - FirenzePost : Consiglio europeo: si parla di energia, digitale e migranti nella seduta del 21-22 ottaobre - monicaintre : RT @durezzadelviver: +++Domani ore 9 Mario Draghi terrà una informativa in Senato sul prossimo Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre, a tem… - a_r_i_something : RT @durezzadelviver: +++Domani ore 9 Mario Draghi terrà una informativa in Senato sul prossimo Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre, a tem… - GirlzBikini : RT @durezzadelviver: +++Domani ore 9 Mario Draghi terrà una informativa in Senato sul prossimo Consiglio Europeo del 21 e 22 ottobre, a tem… -