Conosciamo meglio Aufero Laser 1: incisioni laser alla portata di tutti (Di martedì 19 ottobre 2021) Strumento adatto ai principianti delle macchine per incisione, ORTUR ha lanciato il suo sottomarchio Aufero e il suo primo prodotto, vale a dire Aufero laser 1. Brand di punta nel settore delle macchine per incisione, la macchina per incisione laser di fascia media e alta prodotta da Ortur è stata apprezzata da molti amanti dell'incisione laser. Soprattutto l'Ortur laser Master 2 Pro rilasciato quest'anno. Le sue prestazioni eccezionali e stabili sono ampiamente elogiate da molte piccole imprese manifatturiere, studi, artisti e ingegneri. Dopo aver brevettato una tecnologia avanzata nel mercato medio e di fascia alta/professionale, ORTUR ha iniziato a considerare le esigenze di un maggior numero di utenti, in ...

