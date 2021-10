Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti: rettifica graduatoria finale (Di martedì 19 ottobre 2021) *aggiornamento del 19/10/2021: Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 19 ottobre 2021, è stata resa nota la pubblicazione del decreto che approva la parziale rettifica della graduatoria dei vincitori del Concorso. Questo è stata pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/31 del 19 ottobre 2021, in alternativa è scaricabile a questo indirizzo. Leggi l’avviso *aggiornamento del 25/06/2021: Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021, è stata resa nota la pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori. Nell’imminenza dell’avvio al corso di formazione, un avviso nel sito istituzionale della Polizia di Stato invita i vincitori ad ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) *aggiornamento del 19/10/2021: Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 19 ottobre 2021, è stata resa nota la pubblicazione del decreto che approva la parzialedelladei vincitori del. Questo è stata pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/31 del 19 ottobre 2021, in alternativa è scaricabile a questo indirizzo. Leggi l’avviso *aggiornamento del 25/06/2021: Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021, è stata resa nota la pubblicazione del Decreto di approvazione delladi merito e della dichiarazione dei vincitori. Nell’imminenza dell’avvio al corso di formazione, un avviso nel sito istituzionale delladiinvita i vincitori ad ...

