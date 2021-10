Concorso Coesione per il Sud, nuovo bando per l’assunzione di 2mila funzionari (Di martedì 19 ottobre 2021) È stato indetto un nuovo Concorso per il reclutamento di 2022 funzionari laureati per le regioni del Sud Italia. Il bando prevede l’assunzione di laureati a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, di personale non dirigenziale di Area III F1 con ruolo di coordinamento nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di Coesione dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. I 2022 funzionari verranno impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 novembre 2021. Concorso Coesione per il Sud, le figure ricercate Come riportato nel bando, i tre profili ricercati sono: 1.270 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) È stato indetto unper il reclutamento di 2022laureati per le regioni del Sud Italia. Ilprevededi laureati a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, di personale non dirigenziale di Area III F1 con ruolo di coordinamento nell’ambito degli interventi previsti dalla politica didell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. I 2022verranno impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 novembre 2021.per il Sud, le figure ricercate Come riportato nel, i tre profili ricercati sono: 1.270 ...

