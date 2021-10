Conceincao e la frase prima di Porto-Milan | Lui è come Pepe

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conceincao frase

il Giornale

Il paragone azzardato Durante la conferenza stampasi è lasciato andare ad un paragone azzardato che non è passato inascoltato: "Ibra? Nessuna squadra è solo quello che è un giocatore. ...Il paragone azzardato Durante la conferenza stampasi è lasciato andare ad un paragone azzardato che non è passato inascoltato: "Ibra? Nessuna squadra è solo quello che è un giocatore. ...Questa sera il Milan di Stefano Pioli giocherà al Do Dragao contro il Porto dell'ex Inter e Lazio Sergio Conceincao. Le due squadre sono fanalino di coda del girone con i lusitani fermi a quota uno do ...Conceincao si è lasciato andare ad un paragone azzardato alla vigilia di Porto-Milan. E c'è chi non gradisce Questa sera il Milan di Stefano Pioli giocherà al Do Dragao contro il Porto dell'ex Inter e ...