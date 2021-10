Come usare l'app Chat su Windows 11 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra le novità di Windows 11 troviamo anche l'app Chat, integrata nella barra delle applicazioni accanto al tasto Start. Quest'app dovrebbe favorire la comunicazione con gli amici e con i parenti, sostituendosi di fatto a Skype e ad altri programmi di video chiamate (Come ZOOM), visto che è semplice da usare, ben integrato nel nuovo sistema operativo e dotato di un'interfaccia davvero moderna. La Chat di Windows 11 è basata su Microsoft Teams, in una versione ridotta e più leggera, che permette comunque di telefonare e fare videochiamate o videconferenze. Vediamo insieme , Come attivare l'icona dell'app se l'abbiamo disattivata o non compare sulla nostra copia di Windows 11, Come effettuare l'accesso al servizio dell'app e ... Leggi su navigaweb (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra le novità di11 troviamo anche l'app, integrata nella barra delle applicazioni accanto al tasto Start. Quest'app dovrebbe favorire la comunicazione con gli amici e con i parenti, sostituendosi di fatto a Skype e ad altri programmi di video chiamate (ZOOM), visto che è semplice da, ben integrato nel nuovo sistema operativo e dotato di un'interfaccia davvero moderna. Ladi11 è basata su Microsoft Teams, in una versione ridotta e più leggera, che permette comunque di telefonare e fare videochiamate o videconferenze. Vediamo insieme ,attivare l'icona dell'app se l'abbiamo disattivata o non compare sulla nostra copia di11,effettuare l'accesso al servizio dell'app e ...

