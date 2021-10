“Come facciamo senza lacrimogeni?”: le grandi preoccupazioni della polizia a Trieste (Video) (Di martedì 19 ottobre 2021) Trieste, 19 ott — «Siamo senza lacrimogeni, domani mattina se succede qualcosa cosa facciamo?»: è la frase fulcro dell’animata discussione tra alcuni dirigenti della polizia che, ancora in assetto antisommossa, stanno organizzando le prossime-eventuali operazioni di «contenimento» dei manifestanti contro il green pass. La scena è stata girata al porto di Trieste nella serata di ieri, al termine di una giornata convulsa, all’insegna della repressione: ore di manganellate sui manifestanti inermi, cariche con gli idranti e lanci di lacrimogeni — gli agenti arriveranno a colpire una scuola media all’interno della quale erano in corso le operazioni di scrutinio dei ballottaggi: decine e decine, tanto da esaurire le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ott — «Siamo, domani mattina se succede qualcosa cosa?»: è la frase fulcro dell’animata discussione tra alcuni dirigentiche, ancora in assetto antisommossa, stanno organizzando le prossime-eventuali operazioni di «contenimento» dei manifestanti contro il green pass. La scena è stata girata al porto dinella serata di ieri, al termine di una giornata convulsa, all’insegnarepressione: ore di manganellate sui manifestanti inermi, cariche con gli idranti e lanci di— gli agenti arriveranno a colpire una scuola media all’internoquale erano in corso le operazioni di scrutinio dei ballottaggi: decine e decine, tanto da esaurire le ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - MarthaG40161283 : @GiacomoGorini Eh già come al solito noi come caproni col sacchetto in testa facciamo tutto ciò che ci dicono quell… - IlPrimatoN : Forse ieri ne avrebbero dovuto lanciare qualcuno di meno... - massimo_boscia : @GiadaFlamini @MauroGiubileo Giada, o facciamo a gara per capire chi è più di destra però poi guardiamo la sinistra… - FedyImnotaDress : @silvia_79asro @rubio_chef Quando si tratta di tutte le risoluzioni sempre dell'onu che delegittimano l'Apartheid,… -

Ultime Notizie dalla rete : Come facciamo AirPods 3 vs AirPods Pro, quale comprare? Quali sono le differenze tra i due modelli? Facciamo il punto con una panoramica completa a livello ... proprio come con le Pro. Il peso di AirPods 3 è di 4,25 grammi, quello di AirPods Pro è di 5,39 ...

Ecco i semplici consigli per non disperarsi quando il nostro bucato puzza Ecco i semplici consigli per non disperarsi quando il nostro bucato puzza Come primissima cosa ... Pochi e semplici accorgimenti Quando il problema riguarda il modo in cui facciamo il bucato, invece, ...

Beauty decluttering d’autunno: facciamo ordine nella bellezza TGCOM Emma Marrone si toglie la maschera e come sempre ci mette la faccia : 'Il disagio di alterare la mia immagine' E come sempre ci ha messo la faccia Voi chi volete essere?”. La domanda non è banale così come l'esortazione ad accettarsi per come si è e a non far ricorso ai filtri fotografici. Mettersi a provare i ...

Quali sono le differenze tra i due modelli?il punto con una panoramica completa a livello ... propriocon le Pro. Il peso di AirPods 3 è di 4,25 grammi, quello di AirPods Pro è di 5,39 ...Ecco i semplici consigli per non disperarsi quando il nostro bucato puzzaprimissima cosa ... Pochi e semplici accorgimenti Quando il problema riguarda il modo in cuiil bucato, invece, ...E come sempre ci ha messo la faccia Voi chi volete essere?”. La domanda non è banale così come l'esortazione ad accettarsi per come si è e a non far ricorso ai filtri fotografici. Mettersi a provare i ...