Colin Powell | morto a 84 anni l’uomo plasmò la politica estera americana

(Di martedì 19 ottobre 2021) Èall’età di 84, primo Capo delle Forze Armate statunitensi di origine afro. Nelle sue mani, latra XX e XXI secolo, ex generale e primo afroamericano a ricoprire la carica di capo delle Forze Armate americane sotto la presidenza di George W. Bush, si è spento ad 84a causa di un tumore e di complicanze legato al Covid-19. A dare l’annuncio è stata la famiglia in un comunicato: “Il generaleL., ex segretario di Stato degli Stati Uniti e capo degli stati maggiori riuniti, èa causa di complicazioni da Covid-19. Era completamente vaccinato. Vogliamo ringraziare il personale medico per il loro trattamento ...