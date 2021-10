Coletta: “A Latina sconfitta la destra che puntava sull’ideologia. Ora pacificazione” (Di martedì 19 ottobre 2021) “No, con il leghista Claudio Durigon non mi sono sentito dopo la mia conferma. Mi ha chiamato invece il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo…”. Ha ribaltato ogni pronostico e ha sbaragliato il centrodestra che aveva sfiorato al primo turno la vittoria: Damiano Coletta, medico cardiologo ed ex calciatore, sarà per altri cinque anni il sindaco di Latina, anche se al momento non ha la maggioranza in Consiglio comunale. È stato sostenuto da una coalizione a matrice civica, appoggiata dal centrosinistra e rinforzata dall’innesto di voti conservatori al ballottaggio. “Qui ha vinto la città che antepone a tutto i valori del bene comune. Chi ha perso? Le vecchie clientele”, aggiunge il primo cittadino, analizzando il risultato. Domenica e lunedì scorso ha recuperato il gap che lo separava dal rivale conservatore: ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) “No, con il leghista Claudio Durigon non mi sono sentito dopo la mia conferma. Mi ha chiamato invece il candidato del centroVincenzo Zaccheo…”. Ha ribaltato ogni pronostico e ha sbaragliato il centroche aveva sfiorato al primo turno la vittoria: Damiano, medico cardiologo ed ex calciatore, sarà per altri cinque anni il sindaco di, anche se al momento non ha la maggioranza in Consiglio comunale. È stato sostenuto da una coalizione a matrice civica, appoggiata dal centrosinistra e rinforzata dall’innesto di voti conservatori al ballottaggio. “Qui ha vinto la città che antepone a tutto i valori del bene comune. Chi ha perso? Le vecchie clientele”, aggiunge il primo cittadino, analizzando il risultato. Domenica e lunedì scorso ha recuperato il gap che lo separava dal rivale conservatore: ...

