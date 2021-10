Club Brugge-Manchester City, le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 18.45 in campo Brugge e Manchester City per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Queste le formazioni ufficiali: Club Brugge (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Hendry, Sobol; Sowah, Vanaken, Balanta, Rits, Nsoki; Lang, De Ketelaere. All. Clement. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. All. Guardiola. Foto: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 18.45 in campoper la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Queste le(3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Hendry, Sobol; Sowah, Vanaken, Balanta, Rits, Nsoki; Lang, De Ketelaere. All. Clement.(4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. All. Guardiola. Foto: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

