Club Brugge-Manchester City (Champions League, martedì 19 ottobre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Assenti John Stones e Ferran Torres (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo due giornate il Club Brugge, o Bruges se preferite, ha quattro punti in classifica, uno in più del Manchester City, che ha perso lo scontro diretto contro il PSG del 28 settembre scorso. Gli inglesi dovranno fare molta attenzione ai finalisti della Coppa dei Campioni 1977-78, che sono certamente inferiori ma giocano un match InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo due giornate il, o Bruges se preferite, ha quattro punti in classifica, uno in più del, che ha perso lo scontro diretto contro il PSG del 28 settembre scorso. Gli inglesi dovranno fare molta attenzione ai finalisti della Coppa dei Campioni 1977-78, che sono certamente inferiori ma giocano un match InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Glongari : Il #Milan continua a tenere monitorata la situazione di Charles De Ketelaere. Il classe 2001 del #Brugge è apprezza… - AngeloMawutor : RT @TheEuropeanLad: Manchester City XI vs Club Brugge: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Grealish… - njr10_al : RT @TheEuropeanLad: Manchester City XI vs Club Brugge: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Grealish… - srivatsasri3 : RT @TheEuropeanLad: Manchester City XI vs Club Brugge: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Grealish… - m_kelvin29 : RT @TheEuropeanLad: Manchester City XI vs Club Brugge: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Grealish… -