Clizia Incorvaia senza filtri sulla gravidanza: "i primi tre mesi…" (Di martedì 19 ottobre 2021) Clizia Incorvaia sui social ha pubblicato un post raccontando un retroscena sulla sua gravidanza. Clizia Incorvaia confessa tutto sulla sua gravidanza La nota influencer e modella che il pubblico conosce bene soprattutto per essere stata la moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni adesso è in dolce attesa. Clizia è già mamma, ha vissuto un'altra gravidanza anni fa, lei e il suo ex marito hanno una bambina di nome Nina. Clizia Incorvaia lo scorso anno è stata tra i partecipanti del Grande Fratello VIP 2020, e all'interno della Casa ha incontrato l'amore conoscendo Paolo, il figlio di ...

