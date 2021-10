Clamoroso Icardi: può lasciare il PSG ad una condizione (Di martedì 19 ottobre 2021) Situazione non semplice quella di Mauro Icardi. Dopo i recenti problemi con la moglie Wanda Nara, si complica anche la sua permanenza al PSG. Wanda, oltre ad essere la moglie dell’argentino, ne è anche l’agente. Icardi, PSG, situazione Infatti, l’attaccante ex Inter avrebbe minacciato il PSG di rescindere il contratto in caso la moglie decidesse di rompere definitivamente i rapporti con lui. Icardi, infatti, non ha partecipato agli ultimi due allenamenti con i compagni ma ci sarà nella sfida di questa sera contro il Manchester City. LEGGI ANCHE: Milan, trattativa per il rinnovo avviata: vuole restare! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Situazione non semplice quella di Mauro. Dopo i recenti problemi con la moglie Wanda Nara, si complica anche la sua permanenza al PSG. Wanda, oltre ad essere la moglie dell’argentino, ne è anche l’agente., PSG, situazione Infatti, l’attaccante ex Inter avrebbe minacciato il PSG di rescindere il contratto in caso la moglie decidesse di rompere definitivamente i rapporti con lui., infatti, non ha partecipato agli ultimi due allenamenti con i compagni ma ci sarà nella sfida di questa sera contro il Manchester City. LEGGI ANCHE: Milan, trattativa per il rinnovo avviata: vuole restare! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

