City, manita al Bruges: che debutto per Palmer! Show dello Sporting: 1 - 4 a Istanbul (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza giornata di Champions League: alle 18.45 giocano e vincono Manchester City e Sporting Lisbona. Due successi esterni: gli inglesi dominano in casa del Bruges con un sonante 5 - 1, i portoghesi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza giornata di Champions League: alle 18.45 giocano e vincono ManchesterLisbona. Due successi esterni: gli inglesi dominano in casa delcon un sonante 5 - 1, i portoghesi ...

Advertising

ilcirotano : City, manita al Bruges: che debutto per Palmer! Show dello Sporting: 1-4 a Istanbul - - Asi2916 : Madre mia la manita del City! - sportli26181512 : City, manita al Bruges: che debutto per Palmer! Show dello Sporting: 4-1 a Istanbul: City, manita al Bruges: che de… - Gazzetta_it : City, manita al Bruges: che debutto per Palmer. Show dello Sporting: 1-4 a Istanbul #ChampionsLeague - cmdotcom : #ChampionsLeague : manita City, lo Sporting travolge il Besiktas. Alle 21 LIVE: Atletico-Liverpool, Real-Shakhtar e… -

Ultime Notizie dalla rete : City manita City, manita al Bruges: che debutto per Palmer! Show dello Sporting: 1 - 4 a Istanbul MANCHESTER CITY - BRUGES 1 - 5 ? Manita del City di Guardiola in Belgio. Apre le marcature Cancelo, poi il rigore trasformato da Mahrez. Nella ripresa Walker firma il tris. La quarta rete la realizza ...

Esordio shock per Ranieri, manita Liverpool. Crolla lo United di Ronaldo Un pesante ko per il tecnico romano e vetta per Klopp a +1 da Guardiola che con il suo City supera per 2 - 0 il Burnley. Al quarto posto sale il Brighton che fa 0 - 0 con il Norwich e sorpassa lo ...

Champions League, i risultati: Manchester City, Psg, Borussia Dortmund La Gazzetta dello Sport MANCHESTER- BRUGES 1 - 5 ?deldi Guardiola in Belgio. Apre le marcature Cancelo, poi il rigore trasformato da Mahrez. Nella ripresa Walker firma il tris. La quarta rete la realizza ...Un pesante ko per il tecnico romano e vetta per Klopp a +1 da Guardiola che con il suosupera per 2 - 0 il Burnley. Al quarto posto sale il Brighton che fa 0 - 0 con il Norwich e sorpassa lo ...