Citroèn è-Jumper elettrico è ora ordinabile in Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via gli ordini del nuovo Citroèn è-Jumper elettrico, la versione a zero emissioni del più grande furgone della gamma dei veicoli commerciali leggeri della Marca, compagno ideale dei professionisti, ora in modalità è-comfort. Al fianco di Nuovo Citroèn è-Berlingo Van elettrico e di Citroèn è-Jumpy elettrico, tutta la gamma dei veicoli commerciali leggeri di Citroèn è ora disponibile con un’offerta 100% elettrica. Il nuovo è-Jumper elettrico è fatto su misura per soddisfare le esigenze dei clienti professionisti che sceglieranno l’offerta più adatta, grazie a: 2 differenti livelli di autonomia (fino a 224 km* nel ciclo di omologazione WLTP), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021) Al via gli ordini del nuovoè-, la versione a zero emissioni del più grande furgone della gamma dei veicoli commerciali leggeri della Marca, compagno ideale dei professionisti, ora in modalità è-comfort. Al fianco di Nuovoè-Berlingo Vane diè-Jumpy, tutta la gamma dei veicoli commerciali leggeri diè ora disponibile con un’offerta 100% elettrica. Il nuovo è-è fatto su misura per soddisfare le esigenze dei clienti professionisti che sceglieranno l’offerta più adatta, grazie a: 2 differenti livelli di autonomia (fino a 224 km* nel ciclo di omologazione WLTP), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico ...

Advertising

UeT1982 : Da oggi è ordinabile la versione a zero emissioni del più grande furgone della gamma dei veicoli commerciali legger… - Italpress : Citroèn è-Jumper elettrico è ora ordinabile in Italia - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Citroen e-Jumper: aperti gli ordini per il furgone elettrico, da 57.990 euro - motorionline : #Citroen e-Jumper: aperti gli ordini per il furgone elettrico, da 57.990 euro - ClubAlfaIt : Nuovo Citroën e-Jumper: annunciati i prezzi per il mercato italiano #CitroënEJumper #Citroen -

Ultime Notizie dalla rete : Citroèn Jumper Nuovo Citroën e - Jumper: annunciati i prezzi per il mercato italiano Il nuovo Citroën e - Jumper supporta due modalità di ricarica: privata o pubblica con wallbox a ricarica rapida con cavo Modo 3 Tipo 2 e da una stazione di ricarica pubblica fino a 50 kW con cavo di ...

Mercato - Terzo trimestre difficile per il breve e il lungo termine Tra i Vcl comanda il Fiat Ducato , seguito da Doblò , Ford Transit , Citroën Jumper e Peugeot Boxer . Tra le alimentazioni è boom per le elettriche, che hanno conquistato una quota di mercato del 7,...

Il nuovo Citroën e -supporta due modalità di ricarica: privata o pubblica con wallbox a ricarica rapida con cavo Modo 3 Tipo 2 e da una stazione di ricarica pubblica fino a 50 kW con cavo di ...Tra i Vcl comanda il Fiat Ducato , seguito da Doblò , Ford Transit , Citroëne Peugeot Boxer . Tra le alimentazioni è boom per le elettriche, che hanno conquistato una quota di mercato del 7,...